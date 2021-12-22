Нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм стал игроком «Краснодара». 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Уже в 2015 году в возрасте 15 лет он дебютировал за основной состав норвежского «Люна». В 2016 году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провёл 34 матча и забил 9 мячей. С 2021 года стал игроком «Будё-Глимт», в составе которого регулярно забивал в норвежской Элитсерии и в еврокубках, в том числе в матчах квалификации Лиги чемпионов с польской «Легией», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте команды.

В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).