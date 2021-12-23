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Рейтинг ФИФА: Россия сохранила 34-е место. Украина – на 25-й строчке

Рейтинг ФИФА: Россия сохранила 34-е место. Украина – на 25-й строчке
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Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА по-прежнему занимает 34-е место. Команда Валерия Карпина сохранила позицию, на которую опустилась в ноябре 2021 года.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

На четвёртом месте располагается сборная Англии, на пятом — национальная команда Аргентины. Единственное изменение в верхней части таблицы коэффициентов: сборная США поднялась на 11-е место, сместив Германию. Отметим, что сборная Украины по-прежнему занимает 25-ю строчку в рейтинге.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бельгия — 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
6. Италия — 1740,77
7. Испания — 1704,75
8. Португалия — 1660,25
9. Дания — 1654,54
10. Нидерланды — 1653,73
...25. Украина — 1535,08
...34. Россия — 1493,42.

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