Рейтинг ФИФА: Россия сохранила 34-е место. Украина – на 25-й строчке

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА по-прежнему занимает 34-е место. Команда Валерия Карпина сохранила позицию, на которую опустилась в ноябре 2021 года.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

На четвёртом месте располагается сборная Англии, на пятом — национальная команда Аргентины. Единственное изменение в верхней части таблицы коэффициентов: сборная США поднялась на 11-е место, сместив Германию. Отметим, что сборная Украины по-прежнему занимает 25-ю строчку в рейтинге.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бельгия — 1828,45

2. Бразилия — 1826,35

3. Франция — 1786,15

4. Англия — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Италия — 1740,77

7. Испания — 1704,75

8. Португалия — 1660,25

9. Дания — 1654,54

10. Нидерланды — 1653,73

...25. Украина — 1535,08

...34. Россия — 1493,42.