«Ювентус» интересуется двумя футболистами «Манчестер Юнайтед»

Нападающие английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани входят в сферу интересов итальянского «Ювентуса», который планирует усилиться после выпадения из гонки за чемпионство. Об этом сообщает The Sun.



По сведениям источника, итальянский гранд испытывает проблемы с финансами, поэтому планирует рассматривать тех игроков, которые перестали быть важными в своих клубах. 26-летний Марсьяль и 34-летний Кавани подходят под это требование, потому что их роль в английской команде снизилась после прихода Криштиану Роналду.



Ранее агент Марсьяля заявил, что футболист хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. Недавно он провёл переговоры с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником. В услугах Кавани заинтересована «Барселона».