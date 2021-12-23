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«Ювентус» интересуется двумя футболистами «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» интересуется двумя футболистами «Манчестер Юнайтед»
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Нападающие английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани входят в сферу интересов итальянского «Ювентуса», который планирует усилиться после выпадения из гонки за чемпионство. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, итальянский гранд испытывает проблемы с финансами, поэтому планирует рассматривать тех игроков, которые перестали быть важными в своих клубах. 26-летний Марсьяль и 34-летний Кавани подходят под это требование, потому что их роль в английской команде снизилась после прихода Криштиану Роналду.

Ранее агент Марсьяля заявил, что футболист хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. Недавно он провёл переговоры с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником. В услугах Кавани заинтересована «Барселона».

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