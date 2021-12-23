«Зенит» заинтересован в покупке 19-летнего полузащитника «Боки Хуниорс»

Хавбек аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Медина входит в сферу интересов нескольких европейских команд. Речь идёт о ПСВ, «Вильярреале» и российском «Зените». Об этом сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports.



По сведениям источника, «Зенит» ранее предложил за 19-летнего футболиста € 6 млн, но получил отказ. В нынешнем сезоне Медина в 35 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. В ноябре аргентинский полузащитник был вызван в основную сборную страны на матчи отборочного турнира к чемпионату мира, но на поле не появлялся. Контракт Медины истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.



Сумма отступных в контракте Медины равняется € 12,2 млн.

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