Нкетиа по-прежнему хочет уйти из «Арсенала»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа по-прежнему хочет покинуть английскую команду. Об этом сообщает Daily Mail.
22-летний Нкетиа оформил хет-трик в последнем матче «Арсенала» с «Сандерлендом» в четвертьфинале Кубка лиги, позволив команде пройти дальше. Однако Нкетиа по-прежнему хочет уйти из команды и рассматривает подобную возможность уже в январе. Контракт форварда истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне Нкетиа в семи матчах во всех турнирах забил пять голов. Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб хочет сохранить нападающего.
В ближайшем матче «канониры» встретятся с «Норвичем» в рамках чемпионата Англии. Также в 2021 году команду ждёт матч с «Вулверхэмптоном».
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