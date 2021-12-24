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Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках Кокорина и Урунова

Федун: Газизов выбрал быстрый заработок на сделках Кокорина и Урунова
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» может обратиться в компетентные органы по некоторым трансферам, которыми занимался бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

На пост генерального директора красно-белых Шамиля Газизова назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул своё место в «Спартаке», а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.

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