Новичок «Ростова»: показательно, как игроки из Скандинавии прогрессируют в клубе

Новый футболист «Ростова» Магнус Кнудсен прокомментировал переход в команду.
«Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своём выборе. Хочу отметить, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня.
Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Ещё я получил сотни тёплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на «Ростов Арене» отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!
Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнёру по «Лиллестрёму» Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за «Ростов». Сейчас я хочу как можно быстрее познакомиться с новой командой и приносить пользу клубу», — приводит слова Кнудсена пресс-служба команды на официальном сайте.
- 24 декабря 2021
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