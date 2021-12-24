Защитник «Ливерпуля» Арнольд хотел бы подписать в клуб де Брёйне и Сона

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, о переходе каких футболистов в клуб он мечтает. Англичанин назвал фамилии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне и нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Об этом сообщает ESPN в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.
30-летний де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за € 76 млн. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник забил четыре гола в 12 матчах Премьер-лиги. Также на счету футболиста одна голевая передача в четырёх играх Лиги чемпионов. Контракт де Брёйне истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.
29-летний Сон перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Байера» за € 30 млн. В 14 матчах АПЛ нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Сона истекает в 2025 году, рыночная стоимость футболиста – € 80 млн.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя:
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