«Нижний Новгород» хочет подписать двух игроков «Зенита»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что клуб заинтересован в приобретении двух футболистов санкт-петербургского «Зенита».
«Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых футболистов. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут «Нижнему Новгороду». Это перспективные и интересные ребята. Предложения «Зениту» пока не делали. Мы заинтересованы и ведём переговоры», — рассказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
18-летний Даниил Одоевский в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Футбольной национальной лиги-2, в которых пропустил семь голов и дважды сыграл «на ноль».
19-летний Кирилл Кравцов по ходу нынешнего сезона 11 раз выходил за основную команду «Зенита» в РПЛ и Лиге чемпионов, не отметившись голевыми действиями.
- 24 декабря 2021
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