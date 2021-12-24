«Барселона» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Янузая
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай зимой может сменить команду. В услугах бельгийского футболиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Барселона». Об этом сообщает Calciomercato.
26-летний Янузай выступает за испанскую команду с лета 2017 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт бельгийского игрока истекает в конце нынешнего сезона, так что с января Янузай сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
После 18 туров «Реал Сосьедад» идёт в турнирной таблице на шестом месте, набрав 29 очков. Ближайший матч команда из Сан-Себастьяна проведёт с «Алавесом» 2 января 2022 года.
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