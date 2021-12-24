Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Янузая

«Барселона» и «Вест Хэм» заинтересованы в подписании Янузая
Комментарии

Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай зимой может сменить команду. В услугах бельгийского футболиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Барселона». Об этом сообщает Calciomercato.

26-летний Янузай выступает за испанскую команду с лета 2017 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт бельгийского игрока истекает в конце нынешнего сезона, так что с января Янузай сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

После 18 туров «Реал Сосьедад» идёт в турнирной таблице на шестом месте, набрав 29 очков. Ближайший матч команда из Сан-Себастьяна проведёт с «Алавесом» 2 января 2022 года.

Новость по теме
Райола предложил «Барселоне» услуги Аднана Янузая. Хави лично рассмотрит его кандидатуру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021