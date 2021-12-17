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Райола предложил «Барселоне» услуги Аднана Янузая. Хави лично рассмотрит его кандидатуру

Райола предложил «Барселоне» услуги Аднана Янузая. Хави лично рассмотрит его кандидатуру
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Известный агент Мино Райола на встрече с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой предложил каталонцам услуги 26-летнего бельгийского полузащитника «Реал Сосьедад» Аднана Янузая. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сейчас клуб взял время на раздумья, профиль игрока хочет изучить лично главный тренер сине-гранатовых — Хави.

Отмечается, что футболист может заинтересовать клуб, так как у него уже ближайшим летом истекает контракт. При этом, «Реал Сосьедад» не скрывает, что приоритет клуба – продление соглашения с Янузаем, которому уже сделано предложение. В случае, если игрок откажется от продолжения сотрудничества, «Реал Сосьедад» намерен продать футболиста уже в январское трансферное окно.

Гол Янузая в ворота «Осасуны». Видео доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Янузай принял участие в 24 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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