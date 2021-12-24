«Ливерпуль» может платить Салаху € 592 тыс. в неделю по новому контракту. Это рекорд АПЛ

«Ливерпуль» может сделать египетского нападающего Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги по новому контракту. Контракт 29-летнего Салаха истекает в конце следующего сезона, и «Ливерпулю» придётся постараться, чтобы сохранить футболиста. Об этом сообщает ESPN.
По сведениям источника, «Ливерпуль» может увеличить зарплату Салаху до € 592 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии. Египетский футболист выступает за английскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне Салах в 24 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал девять голевых передач.
«Ливерпуль» в последнем матче 2021 года сыграет с «Лестером» в АПЛ. Встреча пройдёт 28 декабря.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя:
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