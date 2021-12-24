Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» заинтересовал «Ньюкасл»

Бывший нападающий английских «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» Одион Игало может вернуться в Премьер-лигу. В услугах нигерийца, который ныне выступает за «Аль-Шабаб», заинтересован «Ньюкасл». Об этом сообщает Sky Sports.



32-летний форвард – один из многих вариантов для усиления «сороками» своего состава в преддверии борьбы за сохранение прописки в Английской Премьер-лиги. По сведениям источника, если от «Ньюкасла» поступит предложение, то Игало рассмотрит такой вариант продолжения карьеры.



Игало с 2014 по 2017 год выступал в составе «Уотфорда», проведя за команду 100 матчей (40 голов, 11 голевых передач). С января 2020 по январь 2021 года нигериец был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Шанхая Шеньхуа» (23 матча, 5 голов, голевая передача).



Контракт Игало с арабским «Аль-Шабабом» истекает в 2023 году.

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