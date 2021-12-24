Клеман Лангле не хочет покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле не хочет покидать каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на нежелание футболиста покидать стан сине-гранатовых, руководство клуба хочет избавиться от француза в случае, если поступит выгодное предложение. Сам француз не намерен покидать команду, тем более что после назначения Хави главным тренером он имеет регулярную игровую практику. Если Лангле не покинет команду зимой, то его судьба будет решаться летом. В этом сезоне защитник провёл в чемпионате Испании 9 матчей и отметился одной голевой передачей.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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