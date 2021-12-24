«Аталанта» и «Сассуоло» не могут договориться по трансферу Бога

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога по-прежнему может перейти в «Аталанту», но стороны не могут договориться по сумме трансфера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Сассуоло» требует за своего футболиста € 25 млн. Сообщается, что уже было отклонено предложение от донецкого «Шахтера». «Аталанта» рассматривается Бога в качестве приоритетного подписания в ближайшее трансферное окно.
24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.
Ранее стало известно, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.
- 24 декабря 2021
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