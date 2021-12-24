«Верона» опережает «Дженоа» в борьбе за подписание Алексея Миранчука

В услугах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука заинтересована два клуба чемпионата Италии. Речь идёт о «Вероне» и «Дженоа». Об этом сообщает TuttoAtalanta.



По версии источника, бергамский этап карьеры 26-летнего полузащитника близится к своему завершению. Клуб планирует отдать игрока в аренду с правом выкупа. Заинтересованность в игроке проявили «Верона» и «Дженоа». По сведениям, «Верона» опережает команду Андрея Шевченко в борьбе за подписание российского футболиста.



Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 397 минут в 12 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов, отметившись голом и голевой передачей. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

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