«Ювентус» предложил «Арсеналу» арендовать Артура

«Ювентус» хочет отправить полузащитника Артура Мело в аренду. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб предложил 25-летнего футболиста лондонскому «Арсеналу». Также Артуром интересуется «Пари Сен-Жермен».
Ранее футболист сообщал руководству, что хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает вариант с арендой. Некоторые клубы уже запросили информацию о переходе. В нынешнем сезоне Артур провёл всего 166 минут на поле в 7 матчах во всех турнирах.
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.
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