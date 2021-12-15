«Ювентус» хочет отдать Артура в аренду зимой

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос может сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, его уже предлагали «Севилье», «Роме» и «Арсеналу», но все клубы ответили отказом из-за высокой зарплаты игрока.
Ранее футболист сообщал руководству, что хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает вариант с арендой. Некоторые клубы уже запросили информацию о переходе. В нынешнем сезоне Артур провёл всего 166 минут на поле в 7 матчах во всех турнирах.
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.
- 15 декабря 2021
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:27
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:41