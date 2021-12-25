Милевский: очень хотелось бы вернуться в киевское «Динамо»
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной команды Украины Артём Милевский признался, что хотел бы вернуться в киевский клуб.
«Мне бы очень хотелось вернуться в «Динамо». Настанет время, и я приду к президенту с таким вопросом. К этому нужно быть готовым. Мне нравится, что мы с Суркисом последнее время переписываемся, можем пообщаться без мата, как раньше. Вместе сядем и решим, чем я могу помочь клубу. А вот тренерскую лицензию пока получать не собираюсь», — сказал Милевский в видео, опубликованном на YouTube-канале «Миля».
Напомним, Милевский выступал в составе киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год. Всего за киевский клуб форвард провёл 253 матча, забил 83 гола и отдал 54 результативные передачи.
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