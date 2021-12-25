Ван Дейк — о переходе в «Ливерпуль»: один из лучших подарков на Рождество в моей жизни

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вспомнил о переходе в английский клуб.



«Один из лучших подарков на Рождество в моей жизни», – написал футболист в своём «твиттере».



Вирджил ван Дейк начинал карьеру на родине, в «Гронингене», после чего выступал за «Селтик» и «Саутгемптон». В январе 2018 года он перебрался в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. С красными Вирджил выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем клубного чемпионата мира. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. Является капитаном национальной команды.

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