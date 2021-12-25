«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Реала» Камавинге

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга входит в сферу интересов английского «Ливерпуля» благодаря своей игре за испанскую команду. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Nacional.



По версии источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Камавинга сможет преуспеть в Английской Премьер-лиге благодаря своим физическим данным и футбольной агрессивности. Однако «Реал» вряд ли соберётся расставаться с одним из самых перспективных игроков мира.



19-летний Камавинга стал футболистом «Реала» летом 2021 года, перейдя из «Ренна» за € 31 млн. В нынешнем сезоне французский хавбек в 17 матчах за испанскую команду забил гол и отдал голевую передачу.

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