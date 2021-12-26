Гол Тюкавина «Спартаку» стал лучшим в 2021 году по версии болельщиков «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал автором лучшего гола команды в 2021 году по итогам голосования болельщиков в «инстаграме» бело-голубых.



Фанаты выбрали гол Тюкавина в ворота «Спартака» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России — 2020/2021. На 70-й минуте Себастьян Шиманьски слева навесил в штрафную, Тюкавин опередил Самуэля Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» московского «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» завершило первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Сандро Шварца набрала 36 очков в 18 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит», у которого 38 баллов.

Тюкавин принял участие во всех 18 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 матча и 2 гола в Кубке России.