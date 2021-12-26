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Анчелотти: тренировки с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получение степени магистра

Анчелотти: тренировки с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получение степени магистра
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективах 19-летнего полузащитника Эдуарду Камавинга, который перебрался в мадридскую команду в конце лета.

«Камавинга, Вальверде и другие молодые игроки должны понять, что они играют в одной команде с Лукой Модричем, Тони Кроосом и Каземиро. Они соревнуются с лучшими в мире. Они должны ценить это и понимать, что будут играть в основе в будущем.

У Камавинга есть отличные качества и мощь, но он должен учиться, приобретать опыт и знания. У него их ещё нет, но ему всего 19 лет! Тренироваться каждый день вместе с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получать степень магистра», — сказал Анчелотти в интервью AS.

Видеообзор матча Ла Лиги «Реал» — «Севилья»:

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