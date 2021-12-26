Гвардиола заявил, что Эдерсон сейчас в лучшей форме за всё время в «МС»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что бразильский вратарь команды Эдерсон Мораес находится сейчас в своей лучшей форме.



«Его стабильность невероятна. Был период, когда он вернулся из Бразилии в начале этого сезона, немного расстроенный тем, что ему пришлось провести там три игры в условиях пандемии, смены часовых поясов, разных условий, но за последние две или три недели тренировок чувствую, что это лучший Эдди, который у нас был.



Я бы сказал, что вратарь – самый важный игрок в команде, больше, чем любой нападающий, больше, чем любой другой игрок. Он был для нас основополагающим с тех пор, как приехал сюда, в Манчестер», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

В текущем сезоне Эдерсон провёл на поле 22 игры, в которых пропустил 17 мячей.

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