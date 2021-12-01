Облак признан лучшим вратарём года по версии ESPN, Доннарумма – на 2-м месте, Нойер – 3-й

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак признан лучшим вратарём 2021 года по версии ESPN, сообщается на официальном сайте спортивного ресурса.
На второй строчке расположился вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Третьим стал голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.
В десятку также вошли: Куртуа («Реал»/сборная Бельгии), Алисон Бекер («Ливерпуль»/сборная Бразилии), Эдерсон («Манчестер Сити»/сборная Бразилии), Эдуард Менди («Челси»/сборная Сенегала), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»/сборная Германии), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»/сборная Аргентины) и Кейлор Навас («ПСЖ»/ сборная Коста-Рики).
Отметим, что лучшим голкипером по версии IFFHS и журнала France Football стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
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