Вернидуб: «Шериф» намерен в следующем году опять пробиться в групповой этап еврокубков

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб подвёл итоги 2021 года для молдавской команды.

«2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков.

Каждый год это всегда новый путь. Есть потери в команде, но я знаю, что мы сможем их восполнить. Есть достаточно игроков на примете, которых мы хотели бы видеть в команде. Сейчас ведется работа в этом направлении. Делаем все для этого. Возможно, в следующем году станем лучше и сильнее.

В ЛЕ предстоит сыграть с «Брагой»? Соперник не простой. Серьезный клуб. Португальский клуб, который чувствует себя хорошо в Чемпионате своей страны. Всегда претендует на высокие места и каждый год в первой четверке. Практикует техничный футбол. Крепкая команда. Мне уже доводилось играть против «Браги», когда я работал в «Заре». Мы тогда прошли по сумме двух матчей — сыграли 1:1 дома, на выезде было 2:2. Постараемся изучить их хорошо. Понимаем, что Чемпионат Португалии в самом разгаре, у них будут игры. В этом плане им легче. Мы со своей стороны будем серьезно готовиться и хотим подойти к матчам 17 и 24 февраля в оптимальной форме. Есть желание двигаться дальше», — приводит слова Вернидуба официальный сайт «Шерифа».