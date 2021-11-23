Украинский тренер «Шерифа» объяснил, почему никогда не согласится работать в России

Главный тренер молдавского «Шерифа», украинский специалист Юрий Вернидуб объяснил, почему никогда не согласился бы работать в одном из российских клубов.
«Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Ещё с 2013–2014 года — нет. Это моё право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне всё то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я её очень сильно люблю. И я готов за неё идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и всё», — сказал Вернидуб в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Примечательно, что во время карьеры футболиста Вернидуб выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» в период с 1997 по 2000 год.
- 23 ноября 2021
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