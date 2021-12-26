IFFHS объявила символическую сборную Европы по итогам 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Европы по итогам 2021 года. Отметим, что 6 из 11 футболистов в команде года выступают за клубы английской Премьер-лиги.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»).

Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).

Фото: IFFHS