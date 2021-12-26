IFFHS объявила символическую сборную Европы по итогам 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Европы по итогам 2021 года. Отметим, что 6 из 11 футболистов в команде года выступают за клубы английской Премьер-лиги.
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»).
Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).
Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).
Фото: IFFHS
- 26 декабря 2021
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
11:44
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:57
-
10:43
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:36
-
09:33
-
08:56
-
08:34
-
07:50
-
07:33
-
07:29
-
06:25
-
06:03
-
05:57
-
05:44
-
05:41
-
05:09
-
04:55
-
04:42
-
04:31
-
04:12
-
03:48
-
03:14
-
02:06
-
00:45
-
00:40