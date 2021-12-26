Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алисон Бекер высказался о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Алисон Бекер высказался о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне
Комментарии

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о выступлениях мерсисайдцев в первой части сезона.

«Пока всё складывается хорошо. Я считаю, что мы делаем отличную работу, вся команда хорошо выступает. Но нам ещё многое предстоит улучшить. Я доволен тем, что мы сделали к этому моменту. Этот период в сезоне действительно напряжённый. Тяжело и с физической, и с ментальной точки зрения. Мы хорошо справляемся с подобными ситуациями и добиваемся нужных нам результатов», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Алисон: «Ливерпуль» хочет выиграть всё — АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021