Алисон Бекер высказался о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о выступлениях мерсисайдцев в первой части сезона.



«Пока всё складывается хорошо. Я считаю, что мы делаем отличную работу, вся команда хорошо выступает. Но нам ещё многое предстоит улучшить. Я доволен тем, что мы сделали к этому моменту. Этот период в сезоне действительно напряжённый. Тяжело и с физической, и с ментальной точки зрения. Мы хорошо справляемся с подобными ситуациями и добиваемся нужных нам результатов», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

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