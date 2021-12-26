Джигурда: все удивляются, почему Дзюба не хочет в сборную. А какое отношение у тренера?

Известный артист и шоумен Никита Джигурда заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба является одним из его любимых футболистов.
«Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело с интимным видео. Сейчас все удивляются, почему Артём не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где в спорт идут трансгендеры, где забывают изначальную концепцию», — приводит слова Джигурды «Комсомольская правда».
Напомним, Артём Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В октябре игрока вызвали в национальную команду, но он отказался от приглашения, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в обиде игрока и в его разногласиях с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На ноябрьские матчи Карпин Дзюбу уже не вызвал, заявив, что «это тренерское решение».
- 26 декабря 2021
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