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«Барса» всё ещё продаёт товары, связанные с Месси. Одна из футболок стоит почти € 3 тыс.

«Барса» всё ещё продаёт товары, связанные с Месси. Одна из футболок стоит почти € 3 тыс.
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Каталонская «Барселона» продолжает продавать товары, связанные с бывшим игроком сине-гранатовых Лионелем Месси, который в данный момент выступает за «Пари Сен-Жермен», сообщает AS.

По информации источника, футболку клуба с автографом аргентинца можно приобрести за € 1170, а капитанскую повязку с подписью Месси за € 643,5. Также в клубном магазине можно приобрести футболку сезона-2013/2014 с автографами Хави, Иньесты и Месси. Её стоимость — € 2950.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны испанской Примеры.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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