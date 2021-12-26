«Норвич» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 19-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Арсенала» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Норвич Сити» — «Арсенал».



«Норвич»: Ганн, Уильямс, Гибсон, Кабак, Ааронс, Маклин, Гилмор, Дауэлл, Плахета, Сарджент, Пукки.



Запасные: Макговерн, Байрэм, Яннулис, Мамба, Кантвелл, Лис-Мелу, Айда, Дзолис.



«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Холдинг, Уайт, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.



Запасные: Лено, Мари, Тавареш, Эльнени, Локонга, Смит-Роу, Нкетиа, Патино, Пепе.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Дерек Итон. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

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