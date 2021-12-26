Ляказетт недоволен предложением нового контракта от «Арсенала» и ищет новую команду

Лондонский «Арсенал» предложил продление контракта форварду Александру Ляказетту, чьё соглашение с английским клубом истекает в конце сезона. «Канониры» готовы сохранить футболиста в своей команде дополнительно на год, чем недоволен сам футболист. Об этом сообщает L'Équipe.



По сведениям источника, 30-летний футболист рассчитывал на более длительное соглашение, поэтому сейчас ищет команду, способную предложить ему такие условия. Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». В нынешнем сезоне французский нападающий в 16 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал три голевые передачи.



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