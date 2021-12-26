Серджино Дест может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Marca.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «Барселоны» намерено получить примерно € 45 млн за Деста, однако английский клуб будет иметь возможность снизить стоимость из-за срочности сделки. Интерес к американскому защитнику также проявляют мюнхенская «Бавария», «Челси» и «Аякс».
Напомним, Дест перешёл из «Аякса» в «Барселону» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.
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