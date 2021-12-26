Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Регилон, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Моура, Кейн.

Запасные: Голлини, Дэвис, Доэрти, Родон, Алли, Н’Домбеле, Уинкс, Бергвейн, Хиль.

«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Томкинс, Андерсен, Уорд, Хьюз, Куйяте, Галлахер, Заха, Эдуард, Айю.

Запасные: Мэтьюз, Гехи, Келли, Фергюсон, Ридевальд, Шлупп, Матета.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Стивен Мартин.

Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021