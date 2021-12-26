Агент Баринова: будем рассматривать предложения из чемпионатов, которые выше РПЛ по уровню

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин ответил на вопрос о будущем футболиста.



«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать.

Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки. Зная Диму, он не просто делал всю необходимую работу, но и гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне Дима является лидером как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина», — цитирует Банатина «Спорт-экспресс».