«Астон Вилла» — «Челси»: Жоржиньо сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимает «Челси».



На 33-й минуте защитник «львов» Мэтти Кэш нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота хозяев. 11-метровый реализовал полузащитник синих Жоржиньо. Ранее на 28-й минуте автогол забил защитник гостей Рис Джеймс.

Гол Жоржиньо с пенальти:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».



«Челси» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) – на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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