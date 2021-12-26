«Астон Вилла» — «Челси»: Жоржиньо сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимает «Челси».
На 33-й минуте защитник «львов» Мэтти Кэш нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота хозяев. 11-метровый реализовал полузащитник синих Жоржиньо. Ранее на 28-й минуте автогол забил защитник гостей Рис Джеймс.
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Майкл Солсбери.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Челси».
«Челси» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) – на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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