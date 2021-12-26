Жоржиньо побил рекорд Джеррарда по голам с пенальти в АПЛ за календарный год

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отметился забитыми голами с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:1). Это 9-й и 10-й точный удар итальянца с пенальти в рамках лиги за 2021 год. По этому показателю он превзошёл действующего наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда, который в 2014 году за «Ливерпуль» реализовал девять 11-метровых ударов. Об этом сообщает Gracenote Live.

30-летний Жоржиньо в нынешнем сезоне забил девять голов и отдал голевую передачу в 23 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста истекает в 2023 году.

Жоржиньо в своем стиле уверенно забивает с точки:

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