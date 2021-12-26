Источник: тренер сборной Польши Соуза возглавил «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза стал новым главным тренером бразильского «Фламенго». Португальский специалист подписал соглашение на два года, ранее появилась информация, что Соуза расторгнет контракт с национальной командой Польши. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее «Фламенго» объявил об уходе из команды Ренато Гаушо.



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.



Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.