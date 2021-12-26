Кварацхелия: не считаю, что регрессирую в РПЛ, я набрался здесь опыта

Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия не считает, что начинает регрессировать в РПЛ.



«Мамука Джугели – это близкий друг моего отца, мы долго работаем вместе. Он играет большую роль в моей карьере. Я доверяю ему на все 100 процентов, уверен, что Мамука принимает и будет принимать лучшие решения для моей карьеры.



Не считаю, что регрессирую в Российской Премьер-Лиге, играя в этом чемпионате, я прибавил. Набрался опыта, стал подготовленным в физическом плане. Разумеется, у каждого есть мнение, но я не вижу в этом проблемы, — приводит слова Кварацхелии Goal.ge со ссылкой на Sport Imedi.

В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.