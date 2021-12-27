15 матчей без поражений и наиболее результативный матч – новые рекорды Boxing Day

26 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу – 3:0.
«Тоттенхэм» не проигрывает в матчах Boxing Day уже 15 сезонов подряд, на счету команды 12 побед и 3 поражения – это рекордный результат для АПЛ, сообщает в «Твиттере» официальный аккаунт лиги.
В ещё одном матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити» на стадионе «Этихад». Хозяева разгромно победили со счётом 6:3.
Эта встреча стала самой результативной в истории Boxing Day, ещё никогда команды не забивали на двоих 9 голов, об этом также сообщил аккаунт АПЛ в «Твиттере».
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