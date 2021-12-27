Журова — о словах девушки Чистякова: кто она такая? А я — олимпийская чемпионка

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова Марики, девушки защитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая попросила депутата помолчать после её высказываний об отдыхе футболистов на заграничных курортах.
«Всегда любому тренеру приходится сопротивляться как раз девушкам. Я по профессии тренер. Для меня спортсмен должен больше тренироваться и меньше отдыхать. Всем девушкам футболистов хочется, чтобы он приносил им денежки, дарил подарки и вместе с ними отдыхал. У нас разный подход. Она хайпует. Пусть набирает популярность и дальше. Кто его девушка такая? А я — олимпийская чемпионка, которая знает, как всё происходит. Она, может, и спортом не занималась. Нам тренер не разрешал в новый год веселиться по полной программе», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».
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