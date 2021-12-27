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Девушка игрока «Зенита» ярко отреагировала на совет депутата не отдыхать в тёплых странах

Девушка игрока «Зенита» ярко отреагировала на совет депутата не отдыхать в тёплых странах
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Девушка 27-летнего защитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в социальной сети «Инстаграм» эмоционально отреагировала на совет депутата Госдумы Светланы Журовой, которая рекомендовала футболистам не уезжать зимой в тёплые страны.

«Кто-нибудь, попросите её помолчать, пожалуйста», — гласит комментарий возлюбленной Чистякова в «инстаграм»-сторис.

Напомним, Журова, слова которой приводит «РБ-Спорт», заявила: ««Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы. Когда я была чемпионкой мира, то отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет тёплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!»

По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето.

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