Девушка игрока «Зенита» ярко отреагировала на совет депутата не отдыхать в тёплых странах

Девушка 27-летнего защитника сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в социальной сети «Инстаграм» эмоционально отреагировала на совет депутата Госдумы Светланы Журовой, которая рекомендовала футболистам не уезжать зимой в тёплые страны.
«Кто-нибудь, попросите её помолчать, пожалуйста», — гласит комментарий возлюбленной Чистякова в «инстаграм»-сторис.
Напомним, Журова, слова которой приводит «РБ-Спорт», заявила: ««Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы. Когда я была чемпионкой мира, то отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет тёплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!»
По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето.
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