Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает ABC.es.
По информации источника, главный тренер мадридского клуба не рассчитывает на 29-летнего футболиста. Отмечается, что на данный момент «Реал» не получил ни одного предложения о трансфере Иско, несмотря на то что готов отпустить полузащитника бесплатно. Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. В составе «Реала» Иско — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017, 2019/2020) Испании.
- 27 декабря 2021
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