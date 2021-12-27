Д. Реднапп: Лукаку в одиночку вернул «Челси» в чемпионскую гонку

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал игру нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).



«Лукаку в одиночку вернул свою команду в чемпионскую гонку. Им нужна была искра, и это то, что он привнёс. В первом тайме игроки «Челси» никуда не торопились, а тренер чесал в затылке, думая: «Что же мне делать?» Выход Лукаку был естественным решением, потому что у «Челси» были трудности при игре с Пулишичем на позиции «девятки», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси»:

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