Юрий Сёмин назвал лучшего вратаря РПЛ в 2021 году

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего голкипера 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

«Лучший вратарь этого года — Игорь Акинфеев. Очень хорошо играет: меньше всех ошибок допускает, выручает команду», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России. 21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Однако победить ЦСКА в тот день не удалось — москвичи сыграли вничью с «Химками». Встреча закончилась со счётом 0:0. ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.