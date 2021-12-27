Ван Дейк, Фабиньо и Тьяго вернулись в состав «Ливерпуля» перед матчем с «Лестером»

Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс вернулись к тренировкам с командой перед игрой с «Лестером» в английской Премьер-лиге, которая состоится завтра, 28 декабря.
«Да, парням, которым пришлось изолироваться или переболеть коронавирусом, вернулись. Это Фаб, Вирджил, Кёртис и Тьяго. Тьяго был последним, он вернулся вчера и впервые тренировался с командой.
У нас есть ещё один молодой игрок на самоизоляции и два сотрудника. Это сложно. Каждое утро, когда ты приходишь на работу, похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, а потом ещё один случай… Вот такая ситуация, но в остальном у нас всё в порядке», — цитирует главного тренера команды Юргена Клоппа сайт «Ливерпуля».
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