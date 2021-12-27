Это’О, Анчелотти и Алвес в сумме задолжали более € 3 млн испанской налоговой

Испанская налоговая служба опубликовала список крупных должников, которые обязаны заплатить казне более € 600 тыс. Среди неплательщиков оказалось несколько футбольных деятелей.
По информации Marca, бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Самуэль Это’О задолжал испанской налоговой службе почти € 982 тыс. Помимо камерунца, государству должны экс-главный тренер «Реала» Карло Анчелотти (€ 1,4 млн) и защитник «Барселоны» Дани Алвес (€ 1 млн).
Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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