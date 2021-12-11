Это'О избран президентом федерации футбола Камеруна
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Бывший форвард «Анжи», «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самуэль Это'О стал президентом федерации футбола Камеруна.
40-летний экс-футболист по итогам выборов опередил действующего президента Сейду Мбомбуо Нджоя — 43 голоса против 31, сообщает пресс-служба федерации в своём «твиттере».
Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
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