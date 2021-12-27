«Томь» пополнила состав воспитанником «Краснодара» и «Спартака»

«Томь» на официальном сайте объявила о переходе в состав команды защитника Даниила Горовых. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на полтора года.

Первую половину текущего сезона Горовых провёл в астраханском «Волгаре». Является воспитанником «Краснодара» и московского «Спартака». Начал профессиональную карьеру в молодёжном составе «Спартака» (31 матч, 2 гола), затем выступал за «Велес» (5/0), химкинский «Олимп» (1/0), «Ленинградец» (7/0), ростовский СКА (9/0), «Сатурн» (26/1). В феврале 2021 года Даниил перешел в «Волгарь», в составе которого в прошлом сезоне дебютировал в ФНЛ (1 матч), а в текущем провёл 11 матчей.

После 25 туров Футбольной национальной лиги «Томь» занимает 14-е место в турнирной таблице.